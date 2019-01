SuperG: che ritorno per Sofia Goggia

L'azzurra è argento a Garmisch al rientro dopo l'infortunio

A distanza di 99 giorni dopo l'infortunio Sofia Goggia torna con un secondo posto nel superG di Garmisch. L'azzurra, al rientro nelle gare dopo la rottura del perone in allenamento, si prende una grandissima soddisfazione sfiorando anche la vittoria. Solo l'austriaca Nicole Schmidhofer riesce a battere l'italiana per 23 centesimi. Sul podio anche la svizzera Lara Gut che si prende la medaglia di bronzo per per soli 10 centesimi su Federica Brignone, che chiude quarta a 55 centesimi dalla vincitrice.



e.g.