VL Pesaro: esonerato Galli, arriva Boniciolli

Cambio di allenatore per la VL Pesaro, che in mattinata ha comunicato l'esonero di Massimo Galli e l'ingaggio di Matteo Boniciolli. La decisione è stata presa in seguito al pesante ko di Reggio Emilia, il sesto di fila e il terzo con più di 100 punti incassati. Un filotto negativo che ha fatto crollare la VL all'ultimo posto. Condiviso con Pistoia e con Torino, che domenica a mezzogiorno sarà a Pesaro per l'ultima giornata del girone d'andata. Boniciolli è reduce da un triennio alla Fortitudo Bologna, guidata alla promozione in A2 e lasciata, per motivi di salute, a marzo 2018. Nel suo palmares ci sono una Coppa Italia, con Avellino, e una EuroChallenge con la Virtus Bologna. Sarà presentato oggi alle 16:15, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.