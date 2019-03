Vittoria e salvezza per la Pallacanestro Titano

I Titans superano Umbertide e conquistano la permanenza in serie C Silver

Serviva una vittoria alla Pallacanestro Titano nella partita più importante della stagione.

Sul parquet del Multieventi nella sfida salvezza contro Umbertide, il quintetto di Massimo Padovano ha giocato una gara praticamente perfetta.

Quindici triple, ottima difesa e sopratutto la capacità di non perdere mai il controllo della partita.

Un incontro che è rimasto in equilibrio solo nel primo quarto.

Trascinati da un immesno Longoni, superlativo in cabina di regia e autore di 20 punti già prima dell'intervallo, i padroni di casa hanno ipotecato una sfida che vale un' intera stagione.

Avanti di 13 punti dopo i primi due quarti, il resto del match è stato un dominio pressochè totale dei sammarinesi. Una forbice che si allarga con il passare dei secondi.

Prima i canestri di Felici poi la tripla di Padovano che porta i Titani sul + 20 ed infine capitan Macina a segnare il canestro del + 27.

L'ultimo periodo è quasi una passerella per la squadra di Padovano, Longoni firma il massimo vantaggio dei Titani, per lui 22 punti e 10 assist mentre Palmieri realizza il canestro del + 30 e del definitivo 99 a 69. Oltre a Longoni, ci sono altri 5 giocatori in doppia cifra. Cambrini 18, Sorbini, Zanotti e Padovano 11 e Macina con 10 punti.

Una vittoria che significa salvezza con due giornate d'anticipo. La Pallacanestro Titano ha ora 4 punti di vantaggio su Umbertide ma lo scontro diretto favorevole, può brindare alla permanenza in serie C.