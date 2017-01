Futsal: San Marino battuto dalla Danimarca

Nell'ultima partita del Futsal Week Winter Cup, la nazionale del ct Osimani cede 3-0.

Si conclude con una sconfitta per 4-0 l'avventura della Nazionale Sammarinese di Futsal al torneo Week Winter Cup in Croazia. La vittoria finale va a Israele davanti a Danimarca e San Marino. Nell'ultima partita contro la nazionale danese, i Titani centrano anche due traverse e si vedono negare un gol fatto a porta vuota per un presunto fallo su un avversario. Per i biancoazzurri un ottimo test in vista del girone di qualificazione agli Europei di futsal in programma a fine mese in Galles. Per San Marino anche le soddisfazione di aver centrato la vittoria contro il Croatian Stars Team per 5-4, seppur fuori classifica e la vittoria del trofeo fair play del torneo.



Elia Gorini