"Il calcio sammarinese 2012-16"

I Capitani Reggenti che hanno ricevuto a Palazzo i vertici federali e il pool di giornalisti che ha realizzato il libro sull'ultimo quadriennio di calcio sammarinese

650 pagine per raccontare 4 anni di calcio. E' il libro "Il calcio sammarinese 2012-16" realizzato da un gruppo di giornalisti coordinato da Elia Gorini che è stato presentato questo pomeriggio ai Capi di Stato.



A introdurre i protagonisti all'attenzione della Reggenza il Segretario allo Sport Marco Podeschi. Nel suo intervento il richiamo alla crescita esponenziale di un movimento che ha saputo grazie anche alla Presidenza Crescentini raggiungere vette un tempo inimmaginabili come quelle che hanno portato i club in Champions League.



Ed eccolo il Presidente che in 32 anni ha cambiato il calcio del suo Paese.



"Una passione -dice Crescentini- che ci tiene uniti. Un Onore aver presieduto una Federazione che non solo sta in Uefa e Fifa, ma dai massimi organismi internazionali si è guadagnata considerazione e rispetto".



Dal coordinatore del libro il ringraziamento ai giornalisti che hanno collaborato.



"Sono tanti i giovani sammarinesi -dice la Reggenza- che attraverso la passione per il calcio apprendono valori fondamentali per la vita. E questo grazie all'impegno della Federazione, dei suoi dirigenti, del suo Presidente che ne hanno favorito nel tempo la diffusione sia a livello di base che agonistico con grande attenzione a dotarsi di strutture all'avanguardia. L'auspicio che la grande esperienza e competenza di Crescentini possa essere utile al Paese anche quando tra qualche giorno concluderà il suo mandato".



Roberto Chiesa