Euro Futsal: Grecia - San Marino 3-2

Nella gara d'esordio nelle qualificazioni degli Europei di Futsal, la Nazionale Sammarinese è stata battuta dalla Grecia con il risultato di 3 a 2. Ottima prova peri i biancoazzurri che avevano chiuso il primo tempo sotto di una rete. A sbloccare la partita il gol di Kondylatos (14:11). Nella ripresa il raddoppio ancora di Kondylatos. San Marino accorcia con Andrea Ercolani (37:46), prima dell'espulsione di Moretti per doppio giallo. Sul quale però sbaglia il direttore di gara che aveva confuso Moretti per Macina. La Grecia sfrutta la superiorità e segna il 3-1 con Ntarlas. San Marino non molla e con l'autogol di Mourdoukoutas accorcia ancora. Ottima prova dei sammarinesi.



Elia Gorini