Euro Futsal: troppo Galles per San Marino

Nella seconda partita del girone di qualificazione agli Europei di Futsal, la Nazionale Sammarinese di Roberto Osimani è stata battuta 8-1 dai padroni di casa del Galles. San Marino crea nel primo tempo ma non concretizza, poi crolla ad inizio ripresa. Galles avanti 2-0 dopo il primo tempo con le reti di Webbe e Hesp. Ad inizio secondo tempo il Galles passa tre volte in poco più di due minuti. Hugh porta a sei le marcature gallesi. Danilo Busignani segna la rete della bandiera. Il Galles va ancora in gol altre due volte. Al fischio finale è 8-1.