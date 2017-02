Amichevole internazionale: San Marino - Andorra 0-2

San Marino (4-4-2) Benedettini (1'st Simoncini), D'Addario (27' st Rinaldi), Della Valle, Simoncini (40' st Hirsch), Palazzi, Lunadei (1'st Tosi), Golinucci (1' st Golinucci A.), Domeniconi, Zafferani (17' st Tomassini), Vitaioli, Stefanelli. A disp: Muraccini, Cesarini, Brolli, Bonini, Selva, Battistini.



C.T. Manzaroli



Andorra (4-4-2) Pol, Martinez (33' st Clemente), Vales, Lima, Pujol (37' st Josep Garcia), Viera, Martinez (13'st Alaez), Llovera (44'st Rodriguez), Garcia (22'st San Nicolas), Rodriguez (31 st Moreno), Rubio. A disp: Gomez



C.T. De Eulate



Arbitro: Irrati (ITA)

Assistenti: Lunardon, Tuttifrutti



Ammoniti: 39' pt Vieira

Marcatori: 27' pt Lima, 20' st Martinez



Cronaca



Il sostanziale equilibrio della partita viene interrotto al 27' quando Irrati, fischetto all'esordio internazionale, vede la spinta di Palazzi in area ai danni di Lima, decretando il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta proprio l' ex Triestina, che si vede respingere da Benedettini il primo tentativo, ma poi è fortunato a ritrovarsi la sfera fra i piedi e, a porta oramai sguarnita, appoggia in rete. Nella ripresa all'8' discesa di Palazzi sulla corsia di sinistra, corss rasoterra al centro che pesca Stefanelli nel cuore dell'area il quale conclude di prima intenzione mandando la palla abbondantemente alta. All'11 è lo stesso Stefanelli, dopo una pregevole azione personale sull'out di destra, a servire in area l'accorrente Zafferani che di prima intenzione tenta la via del gol, ma ne esce una conclusione debole che viene facilmente bloccata da Pol. I ragazzi di Manzaroli sono vivi e hanno tutta l'intenzione di riscattare un primo tempo sotto tono; al 16' da un corner battuto da Vitaioli, Stefanelli salta più in alto di tutti ma l'incornata termina ancora alta; purtroppo al 20' arriva la doccia fredda, Andorra raddoppia con Cristian Martinez proprio nel momento migliore dei biancoazzurri, approfittando di un'amnesia della retroguardia sammarinese e infilando l'incolpevole Simoncini.