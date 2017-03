LIVE SCORE San Marino - Moldavia

6 Anholo Moldavia ottima uscita di Benedettini



5 conclusione di Cojopcari blocca in due tempi Bemnedettini



Cambi ad inizio ripresa: Entra Elia Benedettini esce Aldo Simoncini

Entra Michael Battistini per Luca Tosi

Entra Rinaldi esce Carlo Valentini

Entra Sidorenco esce Antoniuc



Terminato il primo tempo



41 Sempre 1 a 0 per i Moldavi. Partita in questo momento bloccata



32 Regalato un pallone a Hirsh che allunga poi pretende troppo dalla conclusione che termina a lato



30 Moldavia vicinissima al raddoppio altro cross sul palo lungo, colpo di testa di Bugaiov fuori di pochissimo



28 Iniziativa di Palazzi taglia dentro un pallone sul quale non arriva Tosi



Moldavia in vantaggio un po' a sorpresa: sul corner persa la marcatura del numero 13 Posmac che solo mette dentro



25 Goal . Su palla inattiva cade San Marino. Dall'Angolo sbuca Posmac e mette in rete di testa



21 fallo di Domeniconi provoca una punizione pericolosa.Il cross in mezzo non trova piazzati gli attaccanti Moldavi. La possibilità sfuma



19 corner Moldavia: Simoncini prima con i pugni poi recupera la sfera dopo un rimpallo



17 cross dalla destra Bugaiov di testa non inquadra lo specchio della porta.



4-1-3-2 per la Moldavia che dopo un quarto d'ora non ha creato pericoli



13 Due Angoli favorevoli alla Moldavia non creano problemi a Simoncini



Ottimi 10 minuti della formazione di Manzaroli che non pensa solo a difendersi. C'è dinamismo e buona predisposizione



6 Punizione San Marino dai 30 metri. Brolli sfiora il palo alla sinistra di Kolesev



4.30 San Marino dalle parti di Kolesev, libera la difesa ospite



3 Punizione Antoniuc, blocca Simoncini



Difesa a 5 per Manzaroli che schiera Palazzi esterno destro e Carlo Valentini esterno sinistro con i 3 centrali Brolli, Cesarini e Davide Simoncini.

Cervellini, Tosi e Domeniconi in mezzo, Tomassini a ridosso di Hirsh



Partita Iniziata



Squadre in campo Inni Nazionali



Le FORMAZIONI : Moldavia 12 Koselev; 22 Racu, 3 Golovatenco, 16 Bolohan, 13 Posmac, 14 Cojocari, 8 Gatchan, 11 Ginsari, 10 Dedov, 15 Antoniuc, 21 Bligaiov

A Disp : 23 Paslienco, 17 Andronic, 18 Ivanov, 20 Sidorenco, 5 Jardan, 19 Mihailov, 2 Potirniche . C.T Igor Droblovoski



San Marino : 1 Aldo Simoncini, 2 Davide Cesarini, 3 Mirko Palazzi, 4 Cristian Brolli, 6 Davide Simoncini (Cap), 7 Carlo Valentini; 10 Fabio Ramon Tomassini, 14 Michele Cervellini, 15 Luca Tosi, 17 Adolfo Hirsh, 18 Marco Domeniconi

A Disp 12 Giacomo Muraccini, 23 Elia Benedettini, 5 Michael Battistini, 8 Maicol Berretti, 9 Marco Bernardi, 11 Enrico Golinucci, 13 Alessandro Della Valle, 16 Danilo Rinaldi . C.T Pier Angelo Manzaroli



Arbitro : Paolo Valeri

1°Assistente Francesco Lunardon

2°Assistente Salvatore Tuttifrutti

4 Ufficiale Marco Avoni





Amici Sportivi buonasera dal San Marino Stadium. Tra circa mezz'ora l'amichevole San Marino - Moldavia seconda amichevole internazionale per la formazione del C.T Pier Angelo Manzaroli. Dopo la sconfitta con Andorra la Nazionale del Titano è alla ricerca di una prova convincente.



Il Pre Partito nell'incontro tra le due delegazioni



Il Presidente Marco Tura ha dichiarato: " E' stato un momento molto amichevole, che ha voluto anticipare lo spirito della partita. I dirigenti Moldavi hanno molto apprezzato la volontà di disputare questa partita, ringraziandoci per lo sforzo nel trovare una soluzione ottimale, nonostante il nostro calendario così fitto di impegni poteva farci propendere al rinvio della partita. Da parte nostra c'è stata l'intenzione di confrontarci anche perchè apparteniamo entrambi ai "piccoli" del calcio, e l'incontro è stato utile per parlare anche della prossima National League. Comunque nella nostra coerenza, in meno di due mesi dal nostro insediamento abbiamo già disputato due amichevoli, aspettando quella contro l'Italia di Maggio, e tutto questo testimonia il grosso fermento, la grande volontà e l'impegno concreto nel trovare le condizioni per migliorare il nostro calcio".





Dal San Marino Stadium di Serravalle seguite in diretta l'amichevole internazionale tra San Marino e Moldavia, ad una settimana dalla sfida con la Repubblica Ceca, valevole per le qualificazioni ai mondiali di Russia 2018. Dal nostro inviato Lorenzo Giardi



Alle 17.45 il live score della partita