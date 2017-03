Nazionale : -4 alla Repubblica Ceca. Domani sera i 23 di Manzaroli



25 giocatori per il C.T Jarolim. Spicca il nome del sampdoriano Patrik Schick

Preparazione a pieno regime a Serravalle B per la Nazionale sammarinese che domenica ore 18 affronterà per la terza volta la Repubblica Ceca. Nei due precedenti all'ex Stadio Olimpico i cechi si sono imposti sempre con lo stesso identico risultato 3 a 0,8 settembre 2007, e sempre 3 a 0 il 19 novembre 2008. Resi noti i 25 del C.T Karel Jarolim, che ha convocato tre portieri: Pavlenka, Koubek e Vaclik. 8 difensori: Celuska, Selassie, Suchy, Sivok, Kalas, Novak, Brabec, e Hlosek. 11 centrocampisti : Darida, Krejci, Dockal, Sykora, Barak, Zmrhal, Horava, Jakub Jankto giocatore dell'Udinese, Mares, Prikryl, e Husbauer. Gli attaccanti Skoda, Krmencik e il blucerchiato Patrik Schick per il quale si scomoderanno anche gli osservatori dell'Inter. La partita viene presentata sui social con i due giocatori più rappresentativi delle rispettive Nazionali, il sampdoriano Schick e il portiere del Novara Elia Benedettini. Manzaroli, avendo a disposizione due ottimi portieri, dovrà scegliere se preferire l'esperienza Internazionale di Aldo Simoncini, o l'esuberanza, la fisicità, la giovanissima età di un portiere come Benedettini che ha collezionato due presenze in B e si allena costantemente con i professionisti. Diciamo che il C.T avrebbe voluto la stessa abbondanza anche nel reparto offensivo, dove la presenza o meno di Filippo Berardi farà in qualche modo la differenza. Per il prossimo futuro occhi puntati su Nicola Nanni 2 maggio 2000 gioca negli allievi del Cesena. Rispetto all'amichevole con la Moldova, il C.T sammarinese avrà a disposizione tutti i giocatori lasciati ai rispettivi club: Fabio e Matteo Vitaioli, Tommaso Zafferani, Mattia Stefanelli e Torino permettendo Filippo Berardi



L.G