La Nazionale di Lorenzo Magi torna ad allenarsi in vista di Cipro

Dopo la prima fase di preparazione, brillantemente conclusasi con la vittoria per 4 a 2 in amichevole contro la Rappresentativa Provincia di Rimini, la Nazionale Under 16 di Lorenzo Magi ritornerà ad allenarsi a partire da lunedì 3 aprile, per poi proseguire il 10, il 18 e il 24, sempre alle ore 15.30 a Serravalle B. Mercoledì 19 aprile ultimo test amichevole prima della partenza per Cipro, avversario ancora da definire.