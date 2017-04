Ora indaga anche la magistratura sammarinese

Nei giorni precedenti le indagini erano condotte dalla polizia giudiziaria

Sul presunto caso di calcio scommesse, relativo alla partita Virtus-San Giovanni di Coppa Titano, ora indaga anche la magistratura sammarinese che ha aperto un fascicolo sulla base delle indagini di polizia giudiziaria dei giorni precedenti. Il tutto sta avvenendo nel massimo riserbo e in parallelo con la Procura di Forlì che ha già avviato le indagini sul fronte italiano. Tra il Tribunale di San Marino e la Procura forlivese lo scambio di informazioni avverrà, verosimilmente, attraverso rogatorie internazionali. Gli approfondimenti riguarderebbero anche altre partite, oltre a Virtus – San Giovanni. Come sempre accade in questi casi le persone informate dei fatti potrebbero essere convocate in Tribunale per audizioni di fronte all'inquirente.



l.s.