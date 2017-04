Calcio scommesse: il 99% delle giocate erano per la vittoria del San Giovanni

Dall'analisi dei flussi sulla puntate, emerge un dato molto significativo.

Proseguono le indagini del Commissario della Legge Simon Luca Morsiani sulla vicenda “calcio-scommesse”, mentre sull'arresto per stupefacenti del portiere della Virtus, Massimiliano La Monaca è stata aperta una indagine separata. In corso le verifiche tecniche sui telefoni sequestrati ai giocatori della Virtus per tracciare le comunicazioni. Dall'analisi dei flussi sulle puntate eseguite nelle ricevitorie italiane sulla partita San Giovanni - Virtus, sarebbe emerso che il 98/99% erano pro-San Giovanni, ovvero la squadra sfavorita. Solitamente i flussi delle scommesse sono invece orientati per l'80% sulla squadra favorita. Probabili altre audizioni di persone informate dei fatti e gli approfondimenti potrebbero riguardare anche altre partite del passato, già “chiacchierate”, oltre a San Giovanni-Virtus.