Calcioscommesse San Marino: conferma ufficiale, tutto è partito dalla Procura di Catanzaro

Non ci sono più dubbi il filone "calcioscommesse San Marino" ha avuto origine dalla Procura di Catanzaro, la quale ha immediatamente trasmesso atti e notifiche a quella di Forlì. Sul calcioscommesse sono così tre le indagini in corso: procura di Forlì, Tribunale di San Marino con il Giudice Morsiani in prima linea, e l'indagine sportiva che fa capo all'avvocato Massimiliano Rosti Presidente della Procura Federale della Ferdercalcio