Coppa Titano: stasera la finalissima

La Fiorita e Tre Penne si affrontano all'atto conclusivo per la terza volta in serie dopo le finali di Campionato e Supercoppa.

Danilo Rinaldi e Alex Gasperoni: saranno loro a guidare dal campo i compagni in quella che è la terza sfida consecutiva tra La Fiorita e Tre Penne con un trofeo sul piatto.



I precedenti sorridono ai biancazzurri, che negli ultimi mesi hanno aggiornato la bacheca col titolo di campioni sammarinesi ed il successo in Supercoppa.



Ma una finale - e questa in particolare - non sembra pronosticabile: entrambe le formazioni stanno attraversando un ottimo periodo di forma nel momento clou della stagione e dalla porta ai terminali offensivi - compreso tutto quello che ci sta nel mezzo - se non mettono in mostra il meglio che il nostro calcio ha da offrire, poco ci manca.



Diretta su San Marino RTV Sport (ch. 93 DTT) e Radio San Marino Classic (103.2 MHz).



Nel video le interviste a Danilo Rinaldi e Alex Gasperoni, capitani di La Fiorita e Tre Penne.



LP