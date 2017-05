Calcio: fermato un altro giocatore della Virtus

Questa sera poco prima della finale del Campionato Sammarinese tra La Fiorita e Tre Penne, agenti della Polizia Civile in borghese hanno fermato Armando Aruci, attaccante della Virtus. Il calciatore è stato accompagnato in comando per accertamenti. Non si esclude che l'episodio sia collegato alla vicenda che ha coinvolto il compagno di squadra Massimiliano La Monaca, scarcerato ieri sera e ora agli arresti domiciliari. Le attività sono tuttora in corso.