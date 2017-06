Mondiali Russia 2018; Low: "Giochiamo per vincere i record non ci interessano"

Il commissario tecnico della Germania mette fine alla polemica della partita di andata :"abbiamo grande rispetto per San Marino. Per noi sarà un test importante in vista della Confederation Cup"

Si presenta solo in conferenza stampa il C.T campione del mondo Joachim Low. Per noi - dichiara- sarà un test molto importante in vista della Confederation Cup dove giocheremo 3 o forse 5 partite se riusciremo ad arrivare in fondo . In campo alcuni big come Draxeler, che indosserà la fascia da capitano, Ter Stegen in porta, Mustafi, ma - ha aggiunto Low- mi interesserà soprattutto la prova delle giovani promesse, uno su tutti, Sebastian Rudy appena approdato al Bayern Monaco . San Marino - ha sintetizzato Low- difenderà molto basso e sarò curioso di vedere come imposteremo la fase offensiva con una difesa così chiusa, cosa che potrebbe capitarci anche in Confederation. Con San Marino chiusa la polemica dell'andata lo consideriamo un top team visto che partecipa come le grandi nazionali alle qualificazioni europee e mondiali



Dal nostro inviato a Norimberga Lorenzo Giardi