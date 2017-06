San Marino Calcio: Accordo; Mancini – Bonini . Sono 5 i sammarinesi che partiranno per il ritiro con il tecnico Andrea Orecchia

D'Addario, Cevoli, Tomassini, Frisoni e Ceccaroli al San Marino

Il Presidente del San Marino Luca Mancini e il Direttore Tecnico della Federcalcio sammarinese Massimo Bonini hanno individuato i probabili 5 giovani sammarinesi che faranno parte della rosa: si tratta di Alessandro D'Addario 97 esterno basso dell'Under 21, anche se nei suoi confronti è forte anche l'interesse del Rimini; Michele Cevoli difensore centrale dell'Under 21, Davide Tomassini classe 2000 in arrivo dagli allievi nazionali, Marco Frisoni 99 e Mattia Ceccaroli sempre classe 99. Questi cinque ragazzi saranno convocati per il 20 luglio data di inizio del ritiro pre-campionato.

Sembrava voler smembrare la rosa dopo il campionato scorso ed invece c'è un palese dietrofront da parte del Presidente che sembra orientato a confermare 4 dei 5 senatori dello scorso anno. L'unico taglio è quello di Dario Bova, mentre resteranno, salvo complicazioni in biancoazzurro, Emiliano Olcese, l'attaccante argentino è molto carico anche per l'imminente partecipazione con la Fiorita ai preliminari di Champions League, Pierluigi Baldazzi, Ivan Buonocunto ed Enrico Fantini. Attorno a loro verrà allestita una rosa competitiva capace di puntare ai primi 3 posti del prossimo campionato di serie D, dichiara il Presidente Mancini . Non verrà confermato il portiere Andrea Dini, in quel ruolo si cerca un under. Contattato anche il portiere della Nazionale e della Libetas Aldo Junior Simoncini, ma l'estremo difensore avrebbe declinato l'invito per motivi di lavoro. Il Direttore Sportivo Massimo Andreatini già alla Fermana sta cercando di chiudere la trattativa con il San Marino per il centrocampista francese classe 95 Gassama.



L.G