Coppe Europee: La Fiorita, Tre Penne e Folgore in udienza dai Reggenti

E domani La Fiorita festeggia 50 anni.

Stasera alle 20 i Capitani Reggenti Vanessa D'Ambrosio e Mimma Zavoli riceveranno in udienza le delegazioni delle tre squadre sammarinesi che parteciperanno alle coppe europee, ossia La Fiorita, Tre Penne e Folgore. Il tutto alla vigilia delle gare di andata di Champions ed Europa League, in programma la prossima settimana. La Fiorita, vincitrice dello scudetto e dunque impegnata in Champions, giocherà mercoledì 28 al Windsor Park di Belfast contro il Linfield, squadra campione dell'Irlanda del Nord. Giovedì 29 invece toccherà a Tre Penne e Folgore, entrambe impegnate in Europa League: la squadra di Città giocherà al San Marino Stadium contro i macedoni del Rabotnicki, mentre quella di Falciano volerà a Malta per affrontare La Valletta.



Domani invece La Fiorita festeggerà il suo 50° compleanno, sperando di riceve in regalo il passaggio del turno. La squadra affidata al tecnico Berardi è forse una delle più forti mai assemblate in Repubblica e può contare su giocatori di grande esperienza come Damiano Tommasi, alla sua terza campagna europea coi gialloblu, e Adrian Ricchiuti, che però salterà la gara di andata. L'apporto dei due è fondamentale anche a livello di spogliatoio, come sottolinea il presidente de La Fiorita Alan Gasperoni.



Nel video le parole di Gasperoni su Tommasi e Ricchiuti