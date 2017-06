Scarcerato Armando Aruci

Armando Aruci ha lasciato nel tardo pomeriggio il carcere di San Marino, dove era rinchiuso dal 20 maggio scorso, la sera della finale del campionato sammarinese, quando fu arrestato in seguito all'inchiesta sul calcio scommesse.

Ad attendere l'ex giocatore della Virtus c'erano i familiari. Un veloce abbraccio dopodiché Aruci si è allontanato alla guida della sua auto per tornare a casa da uomo libero. "Il provvedimento del commissario Simon Luca Morsiani - ha dichiarato il legale di Aruci, Filippo Cocco - è apprezzabile".