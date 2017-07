Summer Camp ASC con i tecnici dell'AIC

Si conferma sul campo l'ottima collaborazione tra le due associazioni di categoria. Il rapporto tra Damiano Tommasi da una parte, ed Andy Selva dall'altra, ha portato nel centro sportivo di Montegiardino i tecnici Stefano Ghisleni e Veronica Brutti. Un'occasione unica per i giovani calciatori che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i metodi di allenamento dei tecnici AIC. Il giovane calciatore sempre al centro del gioco. E' il principio di partenza dell'AIC. Il divertimento deve essere un elemento che non può mancare per far crescere i piccoli calciatori, che naturalmente vorrebbero sempre sfidarsi in lunghe partitelle.



Elia Gorini