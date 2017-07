Mercato caldo: D'Addario a La Fiorita, Ghetti al Tre Fiori

Continua ad essere caldo il mercato anche sul fronte sammarinese. I campioni in carica de La Fiorita hanno completato la terza linea annunciando il tesseramento di Alessandro D'Addario che sarà impegnato però nel campionato di serie D con il Rimini.



Bel colpo anche del Tre Fiori che prende Guido Ghetti, per lui reduce da tre stagioni al San Pietro in Vincoli anche un passato in serie C con le maglie di Forli, Spal, e Mantova.



r.c.