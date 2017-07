Pennarossa, si riparte. Calcio e futsal in Piazza per tornare ad essere grandi

Tanti volti nuovi, anche all'interno della società, per cancellare una stagione deludente



“Ripartire”, questa la parola d'ordine per il nuovo Pennarossa che ieri sera si è presentato nella Piazza di Chiesanuova. Tanti volti giovani, visibilmente emozionati e smaniosi di mostrare le proprie qualità, e qualche onda di riflusso a partire dall'allenatore Floriano Sperindio che ha accettato l'invito a tornare sulla panchina che è già stata sua.



Capitolo a parte per il futsal, che invece negli ultimi anni ha alzato due trofei e, anche nelle stagioni rimaste “a secco”, ha dato sempre dimostrazione di compattezza. La compagine biancorossa si è arricchita di innesti notevoli provenienti dal calcio: Mattia Casadei e Jacopo Manzari saranno sicuramente pedine importanti per gli schemi di mister Selva. Merita una menzione la favola di Manuel Poggiali che sposa il progetto e si riveste di biancorosso, quei colori che più che una seconda maglia sono un tatuaggio indelebile sin dai tempi in cui dominava il mondo e Chiesanuova era il centro gravitazionale delle due ruote.



Nel video le interviste all'allenatore Floriano Sperindio e a Nicola Ciacci, capitano Pennarossa



FM