Under 21, Europei 2019: finale a Udine e debutto a Bologna

Scelte la sede della finale degli Europei 2019, quelli che per la prima volta saranno organizzati congiuntamente da San Marino e Italia. Il comitato organizzatore, insieme alla UEFA, ha stabilito che la finalissima, in programma il 30 giugno 2019, si giocherà allo stadio Friuli, oggi Dacia Arena di Udine. La partita inaugurale del 16 giugno si terrà alla Stadio Dall'Ara di Bologna. La fase finale dell'Europeo under 21 si giocherà al San Marino Stadium e in altre cinque città italiane: Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine.



Elia Gorini