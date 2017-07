Nuovo "look" per le Nazionali di San Marino dal 2018

La nuova maglia della Nazionale riprenderà il colore bianco azzurro della bandiera di San Marino.

Dal 2018 le Nazionali di calcio di San Marino cambieranno look. A ufficializzarlo è la Macron attraverso il proprio sito internet. L'azienda bolognese è diventata partner della UEFA nel TEP, Top Executive Programme Kit Assistance Scheme, il progetto che assiste le Federazioni calcistiche più piccole. Il programma prevede l’impegno della Macron per i due cicli 2018-2020 e 2020-2022 nella progettazione e nella produzione di collezioni uniche e studiate in stretta collaborazione con gli staff di ogni Federazione. Al primo ciclo, partecipano al programma ben 8 Federazioni, le cui prime squadre e Under 21 vestiranno Macron a partire da Aprile 2018. Con San Marino anche: Andorra, Armenia, Bielorussia, Cipro, Isole Faroer, Liechtenstein e Lussemburgo. La maglia della Nazionale Sammarinese riprenderà il colore bianco azzurro della bandiera di San Marino.



Elia Gorini