Femminile: San Marino sbanca Vittorio Veneto, vincono Castelvecchio e Riccione

A punteggio pieno il Castelvecchio, primo successo per il Riccione

Prima vittoria stagionale per la San Marino Academy. La squadra del tecnico Fabio Baschetti vince in rimonta sul campo del Vittorio Veneto 2-1. Grande reazione delle sammarinesi dopo il ko di domenica scorsa. Padrone di casa in vantaggio dopo 14 minuti con Margherita Zanon. Nella ripresa il pareggio al 66' di Martina Vagnini su calcio di punizione. Il gol della vittoria arriva all'88' di Gaia Mastrovincenzo.

Vince anche il Riccione. Le romagnole al debutto in serie B davanti al proprio pubblico superano il Trento Clarentia 1-0 con rete di Barbara Riceci al 65'.

Seconda vittoria consecutiva per il Castelvecchio. La squadra di Flavio Varchetta supera 2-1 il Vicenza con una doppietta di Silvia Guidi. Venete che sbagliano un calcio all'85'.



Elia Gorini