Campionato: rilancio Fiorita, vola il Pennarossa. Si conferma la Libertas

La Fiorita riscatta il ko di Supercoppa Sammarinese e va in testa al girone con il Pennarossa. Terza vittoria di fila per la Libertas nel girone B.

Nel girone A cambio al vertice. La Fiorita si prende la rivincita dopo il ko di Supercoppa Sammarinese. Ricchiuti illumina, Danilo Rinaldi concretizza. La squadra di Montegiardino vince in rimonta. In testa alla classifica c'è anche il Pennarossa. Il 2-1 alla Juvenes/Dogana vale un primato bellissimo. Resta terzo il Tre Penne. Si accorcia la classifica. Il Cosmos si propone candidata ai play off grazie alla vittoria per 3-0 contro il San Giovanni. La lotta per il quarto posto vale tanto in questa stagione. Con la formula che prevede lo spareggio tra terza e quarta in caso di 4 o meno punti di differenza. C'è poi il Faetano che vince 5-2 contro il Domagnano sotto la pioggia. Nel girone B è sempre Libertas. La squadra di Borgo Maggiore è l'unica a punteggio pieno dopo tre gare. Contro la Virtus è 2-0 maturato nella ripresa. Fermo il Tre Fiori per il turno di riposo, si avvicina il Cailungo che mantiene l'imbattibilità con lo 0-0 contro la Folgore. Un pari che vale comunque il terzo posto con 5 punti. Prima vittoria stagionale per il Fiorentino che supera 2-1 il Murata anche grazie a un grandissimo gol di Marco Bernardi. I bianconeri, dall'altra parte, sono ancora fermi a quota zero punti. Appuntamento con tutti i gol della terza giornata con Tele Stadio, questa sera dalle dalle 20:45 su RTVSport, canale 93 del digitale e alle 22 su San Marino RTV, 520 Sky e 73 digitale.



Elia Gorini