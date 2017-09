Coppa Titano: primo hurrà per la Folgore, 3-0 sul Murata

Forse è arrivata la vittoria della svolta, in casa Folgore, che dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative ha trovato nell’anticipo del primo turno di Coppa Titano – sul sintetico di Montecchio – il primo successo dell’anno.



Partita – quella col Murata – che dopo appena dieci minuti pare aver già trovato padrone quando i due Luca in campo, Bonifazi e Bezzi, indirizzano l’incontro verso la collina di Falciano.



Appena prima di rientrare negli spogliatoi è Ramiro Lago a trovare il primo centro dal suo trasferimento alla corte di Oscar Lasagni che ha voluto concedere minuti ad una formazione piuttosto vicina a quella ideale.



Notte fonda fronte Murata, alla quarta sconfitta in altrettanti incontri di inizio stagione: 11 gol subiti a fronte dell’unico segnato – sabato scorso con il Fiorentino – peraltro in superiorità numerica.



Il resto del programma relativo alla prima giornata di Coppa Titano si completerà nella serata di domani (26 settembre 2017) a partire dalle 20:45; slitta a mercoledì 18 ottobre – come da tempo comunicato – l’incontro tra Tre Penne e Cosmos, al fine di preservare il manto erboso del San Marino Stadium in vista dei programmati interventi di manutenzione al fine di garantire gli standard UEFA previsti per i prossimi impegni continentali della Nazionale e dell’Under 21.



