Russia 2018: Filippo Berardi pronto a prendersi la Nazionale sulle spalle

Il talentino per la prima volta farà parte del doppio impegno. Questa sera il C.T Manzaroli comunicherà i 23

Filippo Berardi con la Norvegia e Filippo Berardi anche con la Repubblica Ceca, l'investitura arriva direttamente dalle parole del C.T Pierangelo Manzaroli.

Hanno saltato la seduta tecnica di ieri sera, Mattia Stefanelli solo per precauzione ma dovrebbe recuperare, Alessandro Grandoni ma sarà disponibile per la Norvegia, e Davide Cesarini alle prese con un problema fisico. All'andata fu una delle miglior prestazioni fornite dalla Nazionale in questo biennio. Il goal di Mattia Stefanelli realizzato ad Oslo l'11 ottobre 2016, esattamente 12 mesi fa, resta una delle più grandi soddisfazioni di queste qualificazioni mondiali.

Quello di giovedi ore 20.45 al San Marino Stadium è il quarto incontro tra le due nazionali. Oltre al 4-1 maturato all'andata, San Marino e Norvegia si trovarono di fronte nel 1992 : 10 -0 ad Oslo e 0-2 per i Norvegesi nel vecchio Stadio Olimpico. Il Girone C ha già emesso le sue sentenze con Germania qualificata e Irlanda del Nord ai play off, per la Norvegia di Lars Lagerbäck, C.T capace di portare l'Islanda ai quarti di finale dell'Europeo disputato in Francia, c'è ancora la possibilità di salire fino al terzo posto



L.G