Sorteggi a Nyon tra Europei giovanili e Regions' Cup

In attesa di conoscere i nuovi quadri tecnici delle Nazionali sammarinesi, tra possibili conferme e novità certe, a Nyon sono nati i gironi di qualificazioni agli Europei giovanili.

La Nazionale under 19 è stata inserita nel gruppo 4. Insieme ai biancoazzurri i pari età di Galles, Scozia e Svezia. Il minigirone di qualificazione sarà ospitato dal Galles dal 14 al 20 novembre 2018. Tre sfide in una settimana per le nazionali giovanili per conquistare i due posti che valgono l'accesso al turno elite che si giocherà invece nella primavera 2019. Fase alla quale sono qualificate già Portogallo e Germania. La fase finale si giocherà in Armenia a luglio 2019.

Stabiliti anche i gironi dell'under 17. Il sorteggio è stato effettuato da Davide Bettella che ha guidato l'Italia nella scorsa edizione e ritirato i premio Respect Fair Play dal presidente Ceferin. San Marino è stato inserito nel gruppo 10 insieme a Turchia, Slovacchia e Irlanda del Nord. Il girone si giocherà in Turchia, ad Antalya dal 24 al 30 ottobre 2018, con debutto contro la Slovacchia. Come per l'under 19 le prime due classificate accederanno alla fase élite con Inghilterra e Germania. La fase finale del torneo è in programma nel maggio 2019 in Irlanda. La fase finale decreterà anche le squadre europee qualificate per i Mondiali under 17.

Nelle urne di Nyon anche la nuova edizione della Coppa delle Regioni. Torneo della UEFA aperto a rappresentative dilettantistiche. San Marino e Malta sono le uniche due nazioni che partecipano con vere e proprie selezioni nazionali espressioni dei rispettivi campionati. San Marino è stato promosso già al turno intermedio, frutto delle ottime prove proposte dalla squadra guidata dal ct Fabrizio Costantini, ora commissario tecnico dell'under 21. La Nazionale sammarinese aveva vinto il turno preliminare e poi alla fase intermedia chiuso con due vittorie alle spalle della Castilla Y Leon che rappresentava la Spagna. Arriva quindi una conferma della crescita del calcio sammarinese con questa promozione al turno intermedio nella quale San Marino sfiderà le squadre vincitrici dei tornei nazionali in Ungheria, Repubblica Ceca e Bosnia-Erzegovina. Il girone si giocherà dal 14 al 20 giugno 2018 in Repubblica Ceca. La vincitrice del girone accederà alla fase finale in prevista per giugno 2019 e ospitata da una delle 8 squadre qualificate.



Elia Gorini