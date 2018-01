Franco Varella è in pole position, potrebbe essere “ il Professore” il nuovo C.T.

Questa sera il Consiglio Federale si riunisce per visionare i nomi per la panchina della Nazionale proposti da Massimo Bonini.

65 anni il prossimo 25 gennaio nato a Rimini, ha allenato Bellaria, Santarcangelo, Forlì, Brescia, Monza, Nola, Casertana, Salernitana, Triestina, Ravenna, e il San Marino, dove il “Professore” così viene chiamato Franco Varrella, viene esonerato il 27 ottobre 2008 dopo aver raccolto 6 punti in 9 giornate.

Attualmente è responsabile della Scuola Calcio Ferruccio Giovanardi di Bellaria Igea Marina e collabora con la Federazione Gioco Calcio Italiana come docente presso la Scuola Allenatori di Coverciano per la formazione di aspiranti allenatori nei corsi UEFA. Corsi che ha tenuto spesso anche a San Marino.

Ha fatto esordire, tra gli altri, e affermare giocatori come Maurizio Neri, Eugenio Corini, Filippo Masolini, Gigi Di Biagio, Anselmo Robbiati, Michele Serena, Cristiano Zanetti.

Non è un caso che Arrigo Sacchi lo abbia voluto come suo vice in Nazionale Italiana, dal gennaio 1995 al dicembre 1996. Fin qui il curriculum di tutto rispetto di un uomo riconosciuto come un vero insegnante di calcio.

Il Consiglio Federale non avrà sul tavolo solo il nome di Varrella, ma il Direttore Tecnico Massimo Bonini, porterà una serie di nomi. Il nuovo C.T non è ancora stato ufficializzato, e dunque può ancora succedere di tutto, ma il “ Professor” Franco Varrella è in pole position. Perchè Varrella? Non essendo in discussione la professionalità, il curriculum parla da solo, la scelta del “Professore” ha diverse sfaccettature: conosce l'ambiente, risiede a pochi chilometri dalla Repubblica, ha già un'esperienza come C.T in seconda della Nazionale Italiana, è un esperto non solo dal punto di vista tattico, ma sa benissimo come si gestisce un gruppo.

Non ci sono solo pro nella scelta del Professore. Franco Varrella non allena ufficialmente da 9 anni e questa lontananza potrebbe pesare. Ricominciare non è come essere dentro, anche questo sarà oggetto di discussione.

Questa sera il Presidente della Federcalcio Marco Tura, alla presenza dei componenti del CF, delibererà, ma non è detto che sia domani il giorno dell'ufficialità di Franco Varella nuovo C.T della Nazionale di San Marino.



L.G