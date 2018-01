Tura: soddisfatti della scelta di Varrella, fondamentale il lavoro di Bonini

Il presidente della Federcalcio elogia il lavoro del Direttore Tecnico.

Particolarmente soddisfatto il presidente della Fsgc per l'arrivo di Franco Varrella. Non solo Commissario Tecnico ma anche formazione per gli allenatori del panorama sammarinese.

Sentiamo Marco Tura