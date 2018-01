Campionato: risultati 14' giornata FINALI!

TABELLINO

TRE FIORI (4-4-2):

Gentilini 5,5; Tamagnini 6, Rossi 5,5, Vendemini 6, F. Matteoni 6; S. Matteoni 5,5, Teodorani 6,5, D. Gasperoni 5,5, Marconi 5,5 (1'st De Angelis 6,5); Badalassi 5, Bernacci 7.

A disp.: Ceccoli, Semprini, Indelicato, Galassi, Benedettini

All.: Cecchetti 6,5



LA FIORITA (4-2-3-1):

Vivan 6; M. Gasperoni 6,5, Mazzola 6, Olivi 6, Martini 6,5; Dieng 5,5, Loiodice 5,5; Rinaldi 6,5, Mottola 6,5 (18'st Selva 6), Pancotti 5,5; Castellazzi 6,5 (23'st Hirsch sv) (36'st Gabrielli sv).

A disp.: Di Maio, Cavalli, Guidi, Ricchiuti,

All.: Procopio 6



Arbitro: Avoni 5,5

Assistenti: Guidi - Bernardini



Ammoniti: 24'pt S. Matteoni, 15'st Bernacci, 28'st De Angelis (TF), 13'st M. Gasperoni (LF)



Marcatori: 27'pt Rinaldi, 41'pt Castellazzi, 13'st (r), 24'st Bernacci



Stadio "F.Crescentini" (Fiorentino) - Emozioni e gol al Federico Crescentini: la Fiorita va all'intervallo con due reti di vantaggio grazie a Rinaldi e al nuovo acquisto Castellazzi, ex Pavia, alla prima presenza con i gialloblù. Il Tre Fiori non ci sta e si affida a Bernacci che risolve la situazione nel secondo tempo prima dagli undici metri e poi con un colpo di testa imprendibile per Vivan. Un punto che lascia l'amaro in bocca in casa Fiorita: si interrompe la striscia di sei vittorie consecutive.