San Marino: presentato Franco Varrella “sono qui per un destino che mi lega a questo Stato”

Passione, entusiasmo, ardore competenza sono gli ingredienti che mette sul tavolo il nuovo C.T della Nazionale sammarinese, il primo italiano della storia, Franco Varrella.

Aneddoti legati al suo passato sviscerati in conferenza stampa dove è rimasto top secret, ma presto verrà reso noto l'ingaggio del C.T in carica per un biennio.

Con Varrella cambiano i presupposti. “Ho visto – ha dichiarato- un paio di partite della Nazionale e sono rimasto deluso dal comportamento dei giocatori in occasione della partita contro la Norvegia. Non -esiste continua- che non ci sia alcuna reazione da parte di una squadra che difende i colori della propria Nazionale.

Poi ancora sollecitato dalle domande dei giornalisti ha confidato che c'è un vero destino che lo lega a San Marino, sua ultima tappa nell'allora C2, prima di stoppare per 10 anni. “Non c'è nulla che mi preoccupa – ha aggiunto- la persona più preoccupata è mia moglie perchè sa benissimo che se tornassi a casa con 8 goal sul groppone non lo sopporterei, ma non sopporterei nemmeno un 1 -0 o forse nemmeno un pareggio”. In questi 10 anni di lontananza dai campi - ha aggiunto - ho continuato a studiare calcio e mi ispiro in particolar modo alle metodologie del calcio tedesco".

La prima mossa di Varrella C.T sarà quella di incontrare i Presidenti delle 15 società sammarinesi per capire da loro se sarebbero soddisfatti di una Nazionale competitiva contro, ad esempio l'Azerbaijan.

Lo staff tecnico verrà strutturato nei prossimi 3 mesi, Varrella avrà accanto a se anche professionalità sammarinesi. Dall' Under 21 in giù ci sarà una linea comune di concetto tattico.



L.G