Fine settimana con la 5^ giornata di coppa

Fra sabato e domenica è in programma la quinta giornata, in cui quasi tutti gli incontri - ad eccezione di Pennarossa-Cosmos, posticipato alle 18:30 di sabato - si giocheranno a partire dalle ore 15:00.

Riposerà il Tre Penne, l'unica formazione fin qui a punteggio pieno. Le altre due squadre del Girone D, Cosmos e Pennarossa, se la vedranno l'una contro l'altra. I biancorossi di Chiesanuova - che hanno una partita in meno rispetto alle rivali del raggruppamento - cercano una vittoria che consentirebbe loro di agganciare proprio i gialloverdi al secondo posto, mentre per questi ultimi vincere significherebbe dare un colpo considerevole alle velleità dei diretti rivali, ancora fermi a zero punti.

Folgore e Juvenes/Dogana, appaiate in vetta, si sfidano a distanza per la leadership assoluta del Gruppo A.

La Juvenes incrocerà i tacchetti con i rossoneri di Borgo Maggiore, mentre la Folgore con il i bianconeri di Città.

Più aperti i giochi nel Gruppo B, dove il pareggio fra Domagnano e Tre Fiori, nel turno scorso, ha accorciato le distanze e aperto la corsia del sorpasso a La Fiorita, infilatasi proprio fra la capolista giallorossa e i gialloblù di Fiorentino. E Domagnano-La Fiorita sarà proprio il big match di questo turno, con il Tre Fiori spettatore interessatissimo ma naturalmente attento a non sottovalutare la voglia di riscatto del Cailungo, ancora a digiuno totale di punti.

Nel Gruppo C tre squadre a sei punti e una a zero. Il Faetano, battuto e raggiunto dalla Virtus nel turno precedente, sfida la Libertas, ossia la terza inquilina al piano più alto della graduatoria, mentre la Virtus dovrà vedersela con il Fiorentino, ancora a caccia dei primi punti dall'inizio del torneo.