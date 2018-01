La San Marino Academy pareggia 1-1 a Pescara. Non basta un gol di Simona Cimatti

La San Marino Academy lascia a Pescara due punti preziosi nella corsa al terzo posto. 1-1 finale con tanto amaro in bocca per la squadra di Fabio Baschetti che crea ma non finalizza, gettando alle ortiche una vittoria. Al 62', infatti, la compagine sammarinese la sblocca grazie ad un gran gol di Cimatti che conquista palla, parte in slalom e con un preciso diagonale mette fuori causa Dilettuso.

Il vantaggio dura appena tre minuti. Al 65' Stivaletta si procura un calcio di rigore che la stessa numero nove trasforma spiazzando Giorgi. Stivaletta potrebbe addirittura ribaltare il risultato pochi minuti dopo. Negli ultimi venti minuti la San Marino Academy cerca la rete del vantaggio ma sulle conclusioni di Costantini e Montalti le padrone di casa riescono a salvarsi. Alla fine è 1-1 tra Pescara e San Marino Academy.

Nel video l'intervista a Fabio Baschetti, allenatore San Marino Accademy.



PC