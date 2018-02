Femminile: impresa titanica della San Marino Academy

Con un grande secondo tempo le biancoazzurre battono la capolista Pro San Bonifacio 3-2. Pari tra Fortitudo Mozzecane e Castelvecchio.

Vittoria epica per la San Marino Academy che batte la capolista Pro San Bonifacio per 3-2. Una vittoria arrivata in rimonta, con le ospiti avanti 2-0 dopo il primo tempo con le reti di Yeboaa al 7' e di Rossella Cavallini nel recupero della prima frazione di gara. Nella ripresa Simona Cimatti accorcia le distanze dopo 10 minuti, poi Giulia Montalti trova il pareggio con una stupenda punizione con palla che tocca il palo e poi termina in rete all'80'. Alessia Prenga firma l'incredibile rimonta all'87' trasformando in rete una pallone vagante in area avversaria. Per la capolista è la prima sconfitta stagionale, per la San Marino Academy tre punti preziosi nella rincorsa alla salvezza, alla luce anche del pari tra Fortitudo Mozzecane e Castelvecchio per 1-1. Vittoria esterna anche per il Bologna, 4-0 al Trento Clarentia. Colpo del Riccione che s'impone 1-0 sul campo del Brixen al 94' con Rodriguez. Il Vicenza supera 2-0 il Pescara, l'Unterland Damen 2-0 sulla Jesina.



Elia Gorini



PassioneCalcio CALCIO FEMMINILE

Dove e quando:

MERCOLEDI' ore 22.00

Satellite: 520 SKY, 73 TivùSat e piattaforma EutelSat

Digitale: canale 73 San Marino RTV Emilia Romagna e Marche

Web: in diretta streaming sulla Web/TV