La San Marino Academy batte 3-0 l'Unterland Damen e continua a credere nella salvezza

Calcio femminile serie B

D'ora in poi non sono ammessi passi falsi.

Lo sanno bene San Marino Academy ed Unterland Damen che si affrontano in una partita da dentro o fuori.

Chi vince può continuare a credere nella salvezza, chi perde rischia seriamente di essere tagliato fuori.

Ad avere la meglio sono le padrone di casa che si impongono 3-0.

La San Marino Academy recupera pedine importanti per il rush finale di stagione come Cimatti e Dulbecco, che si aggiungono a Gaia Mastrovincenzo, autrice della doppietta che di fatto chiude il match.

Dopo una bella parata di Giorgi al 7' che nega a Peer il vantaggio, al 17' le biancazzurre sbloccano il risultato al termine di una bella azione, con Cimatti che serve con un tocco delizioso Mastrovincenzo la quale, a sua volta, batte Larentis in uscita con un morbido pallonetto. Davvero tutto molto bello.

La San Marino Academy amministra il vantaggio ed al 57' piazza il colpo del ko ancora con Mastrovincenzo che dal limite dell'area trova l'angolino battendo per la seconda volta il portiere ospite.

L'Unterland Damen prova a reagire ma non sembra avere le forze per mettere in difficoltà le avversarie che all'82' calano il tris con Costantini che segna direttamente su calcio di punizione. E' il gol che chiude la partita sul punteggio di 3-0 per la San Marino Academy.



PC



Gaia Mastrovincenzo (ATTACCANTE San Marino Academy) E Fabio Baschetti (ALLENATORE San Marino Academy)