L'Under 21 in partenza per la Grecia

Meno di 48 ore e l'Under 21 ritornerà in campo per le qualificazioni dell'Europeo di categoria. Questa la lista che il CT Fabrizio Costantini ha diramato per il primo dei due impegni ravvicinati. Portieri Benedettini, De Angelis, Marconi, Zavoli. Difensori: Conti, D'Addario, Grandoni, Valentini, Venerucci. Centrocampisti: Battistini, Censoni, Gasperoni, Lunadei, Mularoni, Pancotti, Tamagnini, Zafferani. Attaccanti Berardi e Tomassini.



I convocati partiranno domani mattina per Xanthi dove alle 17 di giovedì ora locale, le 16 a San Marino, sfideranno la Grecia. Senza lo squalificato Cevoli, il CT Costantini conta sul recupero di Censoni ancora non in perfette condizioni comunque regolarmente convocato. Venerdi il rientro a San Marino per i giovani biancazzurri che domenica saranno chiamati alla seconda partita in pochi giorni, questa volta allo Stadium, avversaria la Bielorussia.