Campionato: Domagnano ai play off, La Fiorita prima

I giallorossi tornano a giocare la fase finale dopo tre anni, La Fiorita sfiderà la Folgore nella sfida che vale la semifinale.

L'ultima di stagione regolare completa il quadro delle squadre che parteciperanno alla lotta scudetto. E' il Domagnano l'ultimo club a qualificarsi. La squadra di Massimo Campo doveva vincere per non avere dubbi, i giallorossi battono il Pennarossa 4-0. La rete che sblocca la partita arriva solo in chiusura di tempo con Enea Jaupi. Nella ripresa Nicolò Angelini mette una serie ipoteca sui tre punti. E' la sera anche di Giacomo Muraccini che contribuisce respingendo il rigore di Nicolò Mariotti che avrebbe potuto riaprire la partita. Poi Jaupi e Buscarini vanno a chiudere la partita. Domagnano che torna ai play off, l'ultima volta risaliva alla stagione 2014/2015. Altro verdetto era quello per il primo posto con La Fiorita e il Tre Penne appaiate a quota 47 punti. Campioni e vince campioni vincono le rispettive gare e raggiungono quota 50 punti in 21 partite giocate. Il record è del Murata, 53 punti con 22 gare nel Campionato del 1998/99. La Fiorita supera 5-0 il San Giovanni anche con una doppietta di Fabrizio Castellazzi. La squadra di Montegiardino porta a 741 i minuti di inviolabilità della propria porta, come la Folgore, anche i gialloblu detengono un altro record, quello dell'intero girone di ritorno senza subire reti. Il Tre Penne ha battuto il Cosmos 2-1 grazie alla doppietta di Simoncelli, intervallata dal pareggio di Lorenzo Dormi. I biancoazzurri sono secondi per scontro diretto. Nell'ultima partita la Juvenes/Dogana ha superato il Faetano. Apre Nicola Zafferani, poi il pareggio di Massimo Moroni, prima delle reti di Sorrentino e la doppietta di Nicola Canini. Il campionato si ferma per dare spazio alla Coppa Titano, per tornare dal 29 aprile con il primo turno di play off con: Tre Penne – Tre Fiori e Libertas – Domagnano. Le regine della stagione regolare, La Fiorita e Folgore, si sfideranno nella partita che vale già la semifinale il 5 maggio.



Elia Gorini