Play off: il 29 aprile il via alla corsa scudetto

La formula della fase finale prevede l'eliminazione dopo la seconda sconfitta, con supplementari e rigori in caso di parità.

Il 29 aprile si apriranno i play off di Campionato Sammarinese con le sfide incrociate tra seconde e terze dei gironi. Ecco l'intero programma:



CALENDARIO PLAY OFF

Nota: eliminazione dopo la seconda sconfitta, in caso di parità, supplementari ed eventuali rigori



Primo Turno - 29 aprile - ore 15

1) TRE PENNE - TRE FIORI

2) LIBERTAS - DOMAGNANO



Secondo Turno - 3 maggio ore 20:45

3) Vincente 1 - Vincente 2



Terzo Turno - 4 maggio ore 20:45

4) Perdente 1 - Perdente 2 (Prima Eliminazione)



Quarto Turno - 5 maggio ore 15:00

5) LA FIORITA - FOLGORE



Quinto Turno - 9 maggio ore 20:45

6) Vincente 4 - Perdente 3 (Seconda Eliminazione)



Prima Semifinale - 10 maggio ore 20:45

7) Vincente 5 - Vincente 3



Sesto Turno - 13 maggio ore 15:00

8) Vincente 6 - Perdente 5 (Terza Eliminazione)



Seconda Semifinale - 18 maggio ore 20:45

9) Vincente 8 - Perdente 7 (Quarta Eliminazione)



FINALE - 23 maggio a Montecchio ore 20:45

10) Vincente 7 - Vincente 9