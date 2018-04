Campionato Sammarinese: i suggerimenti di Ricchiuti, “senza allenamento non puoi competere”

Ospite della trasmissione Cpiace, il Team Manager del Rimini Adrian Ricchiuti e attuale giocatore della Fiorita interviene sul campionato sammarinese e sulla Nazionale

Non ha bisogno di presentazioni il giocatore più importante dell'intera storia del Rimini. Adrian Ricchiuti oggi ricopre il ruolo di Team Manager della squadra biancorossa ormai vicinissima al ritorno in Serie C. Il “Chico” come amano chiamarlo i tifosi del Rimini oggi continua la sua carriera di giocatore nel campionato sammarinese con la maglia della Fiorita. Voluto fortemente dal D.S Gian Luca Bollini, Ricchiuti sta contribuendo a suon di assist e di goal all'ennesimo straordinario campionato del club di Montegiardino che ha chiuso al primo posto la Regular Season e si accinge a recitare il ruolo di protagonista in questo finale di stagione. A proposito del campionato nazionale della Repubblica e della Nazionale, l'argentino si è espresso così: “E' un campionato in cui c'è ancora tanto da lavorare, non siamo in tanti a fare allenamento, e a mio parere c'è ancora troppo dilettantismo. Con questi presupposti non si crescerà mai. Avete un campionato in cui una squadra (non la cita ma il riferimento è al Murata) ha fatto un solo punto. Anche la vostra Nazionale non crescerà mai se un giocatore della Nazionale continuerà al massimo a fare 3 allenamenti alla settimana. Senza allenamento non sarai mai competitivo e non capisco per quale motivo la vostra Federazione non si adoperi per far diventare professionisti una rosa di 25-30 giocatori che solo allenandosi tutti i giorni possono pensare di poter ambire a qualche risultato. La Federazione Gioco Calcio dovrebbe stipendiare questi ragazzi e farli diventare dei professionisti se vuoi fare calcio in un certo modo, altrimenti il vostro calcio resterà questo”. Adrian Ricchiuti – sollecitato sull'Argentina- risponde ad una domanda di Massimo Boccucci. Il Direttore di Info Press suggerisce il cambio di guida tecnica Sanpaoli - Conte e l'ex capitano del Rimini risponde che non trova giusto l'inserimento di allenatori stranieri sulle panchine delle Nazionali ”Quando gli si fa notare che anche San Marino ha un allenatore di Nazionalità diversa risponde così: “se voglio andare tranquillo domani all'allenamento della Fiorita mi fermo qui”



L.G