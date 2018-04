Nazionale al lavoro con Varrella in cattedra

Il ct Franco Varrella prosegue il lavoro di avvicinamento agli impegni internazionali, al secondo stage hanno partecipato anche i tecnici sammarinesi

La Nazionale Sammarinese è tornata al lavoro per il secondo stage organizzato dal commissario tecnico Franco Varella, che al San Marino Stadium è stato impegnato anche nel ruolo di docente. La seduta di allenamento della Nazionale era infatti valida anche come corso di aggiornamento per gli allenatori in possesso delle licenze Uefa B e Uefa C. Nello svolgimento della seduta di allenamento, il ct Varrella ha parlato ai tecnici seduti sugli spalti illustrando il lavoro svolto passo dopo passo. Il commissario tecnico ha strutturato l'allenamento divenendo la squadra per reparti così come fatto nel primo stage. Continua dunque il lavoro in vista del debutto ufficiale contro la Bielorussia, il ct prosegue il suo percorso che porterà a selezionare alla fine del mese di luglio un gruppo di giocatori con il quale costruire il progetto Nazionale.



