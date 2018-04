Under 16: l’ultimo test prima del Torneo di Sviluppo

Fischio d'inizio alle 16 per l'amichevole che vede impegnata la Nazionale Under 16 contro la Vis Pesaro. Un test importante per il Ct Lorenzo Magi in vista del Torneo di Sviluppo Uefa, la manifestazione di categoria che si disputerà a San Marino dal 19 e il 24 aprile e che coinvolgerà, oltre alla Nazionale di casa, anche Italia, Albania e Armenia.



La preparazione dei biancoazzurrini a questo evento di respiro internazionale sta giungendo alla sua fase conclusiva. il Tecnico Magi non ha ancora sciolto le riserve su quella che sarà la lista definitiva dei convocati per il torneo, lista che verrà diramata solamente dopo la gara di oggi.



“Ho visto i ragazzi molto carichi – assicura Magi - hanno grande voglia di fare e di dimostrare il loro attaccamento alla maglia della Nazionale. Finora, tra la sosta dovuta alla neve e i relativi recuperi di campionato, ho avuto poche occasioni per seguire dal vivo i ragazzi che non fanno parte della mia rosa".