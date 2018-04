Al via il Torneo di Sviluppo Uefa

Comincia oggi sul Titano il torneo di Sviluppo dell'Uefa, riservato a Nazionale Under 16. La Nazionale sammarinese sarà impegnata con Albania, Armenia e Italia. Ad aprire il torneo, la sfida al San Marino Stadium tra Italia e Albania. Alle 16 a Montecchio, sarà la volta della Nazionale di Lorenzo Magi che affronterà i pari età dell'Armenia. Nella seconda giornata del torneo, in programma nel pomeriggio di domenica, San Marino sfiderà l’Italia allo Stadium con inizio alle 14.30, mentre sempre sullo stesso terreno l’Albania se la vedrà con l’Armenia alle 18.00. La terza giornata vedrà invece la nazionale di Magi fare ritorno allo stadio di Montecchio, sede della terza ed ultima partita del proprio cammino, quella con l’Albania. Si gioca martedì 24, con calcio d'inizio alle 11 del mattino. Un torneo che prevede anche l'espulsione a tempo. Nel caso un giocatore commetta un’azione antisportiva, verrà temporaneamente allontanato dal terreno di gioco lasciando la sua squadra in inferiorità numerica, ma senza l’estrazione del cartellino da parte del direttore di gara. Trascorsi 8 minuti, e ricevuto il permesso dell’arbitro, il giocatore potrà fare ritorno in campo.