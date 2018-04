Stasera la finale di Coppa Titano. Sfida La Fiorita-Tre Penne

Grande appuntamento questa sera con il calcio sammarinese con la finale di Coppa Titano 2018. La Fiorita e il Tre Penne si sfideranno al San Marino Stadium per conquistare il trofeo più antico del calcio biancoazzurro.



La Coppa Titano vale anche la qualificazione al turno premilinare della prossima Europa League. Fiorita e Tre Penne si ritrovano per la sesta volta consecutiva in una finale tra Campionato, Coppa e Supercoppa.



Fischio d'inizio alle 20:45, la partita sarà trasmessa in diretta sul canale 93 RTVSport, in streaming sul sito della San Marino RTV e in radio su Classic.



L'arbitro della finale sarà Gianluca Ceccarelli.