Affiliazione San Marino: parlano gli ex vertici FSGC

Luciano Casadei e Giorgio Crescentini confermano la regolare affiliazione del San Marino Calcio.

Il DG del San Marino Calcio, Marusia Giannini aveva parlato ai nostri microfoni dell'attestazione rilasciata dalla FSGC e firmata dall'ex segretario generale Luciano Casadei, nella quale si conferma l'affiliazione del San Marino Calcio.



L'ex segretario generale Casadei ha rilasciato una dichiarazione sulla questione: “Ci tengo a confermare che il San Marino Calcio era affiliato alla Federazione Sammarinese già prima del mio arrivo in FSGC risalente al primo febbraio 1979 e che tutte le vicissitudine precedenti l'arrivo del Presidente Crescentini sono note, così come il fatto che il San Marino facesse già parte degli organi direttivi con i suoi rappresentanti”.



Versione confermata anche dall'ex Presidente Giorgio Crescentini che sulla questione ha affermato: “Sono rimasto stupito e incredulo della questione sollevata considerato che non è mai stato oggetto di discussione in seno alla Federcalcio”. L'ex presidente ha aggiunto di “Non essere mai stato contatto dai dirigenti della Federazione Sammarinese e che il San Marino Calcio ha titolo e diritto per essere affiliato in quanto lo è sempre stato”.



Ad ulteriore conferma il fatto che presso il Cons il San Marino Calcio risultava nell'elenco delle società sportive con il codice numero 120 nel 2010.



Elia Gorini