Marco Ragini debutta con un pareggio con l'FC Ulaanbaatar

Buon debutto per Marco Ragini sulla panchina dell'FC Ulaanbaatar, la squadra che milita nella serie A della Mongolia ha pareggiato 1-1 nella gara di esordio contro l'Athletic 220 FC.

Un risultato positivo contro una squadra che ha chiuso al terzo posto la scorsa stagione.

La squadra di Marco Ragini è passata in vantaggio nel primo tempo per poi subire la rete del pareggio a 13 minuti dalla fine.



Elia Gorini