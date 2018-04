Playoff al via con Tre Penne-Tre Fiori e Libertas-Domagnano

Si gioca domani alle 15 a Montecchio e Fiorentino.

Comincia la post season ed è subito tanta roba, perché ad aprire le danze, domani, sarà il “derby del Tre”. Tre Penne contro Tre Fiori, ossia la corazzata contro la pericolosa outsider. L'andamento complessivo e il recente passato sono tutti a favore del Tre Penne: secondo in regular season – stessi punti della Fiorita ma ko negli scontri diretti – finalista di Coppa Titano – nella quale, in 9, ha quasi portato ai rigori la solita Fiorita – sette vittorie nelle ultime 8 di campionato. Il Tre Fiori invece è al ritorno ai playoff dopo l'anno sabbatico e ha chiuso terzo il girone “debole”, il B. Eppure da ottobre è l'unica a non aver perso dalla Fiorita e davanti schiera i due migliori marcatori del torneo: Badalassi – capocannoniere con 18 gol in 19 gare – e Marco Bernacci, 15 reti e, visti i suoi trascorsi in A e B, giocatore oggettivamente fuori categoria, se in giornata.



Si gioca alle 15 a Montecchio, mentre alla stessa ora, ma a Fiorentino, c'è l'altra partita del primo turno tra Libertas e Domagnano. I granata vengono da una serie di 8 successi e un pari, quello con la Folgore costato loro il primato nel gruppo, e non prendono gol da 5 partite. I giallorossi – ai playoff dopo due stagioni d'assenza – sono sicuramente i meno quotati del lotto. Qualificatisi dopo un lungo duello con la Juvenes – risolto all'ultima giornata – per ribaltare i pronostici s'affidano al bomber Jaupi, 14 reti in regular season. Piccola curiosità: gli arbitri delle due partite sono gli andorrani Do Nascimento e Parente, mentre i sammarinesi Avoni e Scarpino fischieranno nei playoff e playout d'Andorra.



Le perdenti si scontreranno il 4 maggio per determinare la prima eliminata, le vincenti si affronteranno il 3 maggio e chi passerà incrocerà una delle due prime dei gironi. Ossia La Fiorita e Folgore, che a loro volta si sfideranno il 5 maggio. Favoriti i freschi vincitori della Coppa Titano, che aggiungeranno a una rosa già importante l'attaccante Villanova e il difensore del San Marino Di Maio. Ma si parla comunque di due squadre che, in campionato, hanno ruolini importanti: ambedue hanno 0 gol incassati nelle ultime 8, i gialloblu vengono da 14 vittorie e un pari e Falciano ha un solo ko nelle ultime 19, proprio contro Montegiardino.



RM