Campionato: vincono Libertas e Tre Fiori FINALI!

Con le prime due partite si aprono i play off 2018. Si incrociano seconde e terze dei due gruppi. La formula prevede supplementari ed eventuali recuperi in caso di parità al 90'. L'eliminazione dai play off arriva dopo la seconda sconfitta.



TRE PENNE - TRE FIORI (1-0) (2-2) 3-5 (d.c.r.)

14' Gai Nicola (TP)

49' Gasperoni Danny (TF)

55' Simoncelli Michele (TP)

76' Badalassi Imre (TF)



Serie RIGORI

Succi Davide (TP) GOL

Andreini Matteo (TF) GOL

Santini Riccardo (TP) PARATO

Teodorani Alessandro (TF) GOL

Zafferani Giacomo (TP) TRAVERSA

Bernacci Marco (TF) GOL

Fraternali Stefano (TP) PARATO





DOMAGNANO - LIBERTAS (0-1) 0-3

46' Simoncini Davide (L)

54' Simoncini Davide (L)

94' Rossi Simone (L)



CALENDARIO PLAY OFF 2018

Primo Turno - 29 aprile - ore 15

Secondo Turno - 3 maggio ore 20:45

3) TRE FIORI - LIBERTAS



Terzo Turno - 4 maggio ore 20:45

4) TRE PENNE - DOMAGNANO (Prima Eliminazione)



Quarto Turno - 5 maggio ore 15:00

5) LA FIORITA - FOLGORE



Quinto Turno - 9 maggio ore 20:45

6) Vincente 4 - Perdente 3 (Seconda Eliminazione)



Prima Semifinale - 10 maggio ore 20:45

7) Vincente 5 - Vincente 3



Sesto Turno - 13 maggio ore 15:00

8) Vincente 6 - Perdente 5 (Terza Eliminazione)



Seconda Semifinale - 18 maggio ore 20:45

9) Vincente 8 - Perdente 7 (Quarta Eliminazione)



FINALE - 23 maggio a Montecchio

10) Vincente 7 - Vincente 9